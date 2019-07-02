Dr. Mehmet Öz’den BİP’li hizmet
BiP’te yer alan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve ekibinin kanalı yenileniyor.02 Temmuz 2019 Salı 11:17
Dünyanın en yenilikçi iletişim ve yaşam platformu olarak benimsenen BiP’te yer alan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve ekibinin kanalı yenileniyor. Bu amaçla Turkcell’in davetlisi olarak İstanbul’a gelen Öz, bugün Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek basın toplantısında uygulayacakları yenilikleri anlatacak.
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