Dr. Cihad Kısa hakkında suç duyurusu! Dekanlık, Hz. Meryem'e iftira atan Kısa'yı neden koruyor?

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa hakkında açıklamalarda bulundu.

'İfadeleri suç teşkil ediyor'

"Halen 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmakta olan Cihad Kısa isimli şahsın, milletimizin en mukaddes değeri İslam dinimizin en önde gelen kıymetlerinden olan Hz, Meryem'e ve Kuran-ı Kerim'e dair yapmış olduğu TCK 216/3 kapsamında suç teşkil eden açıklamalarının yer aldığı ses kaydı sosyal medyada 03.01.2022 tarihinde yayınlanmıştır." diyen Karakuş, "Vatandaşlarımız nezdinde son derece tepkiyle karşılanan bu kayıtlara istinaden, İslami değerleri alenen aşağılamış olması hasebiyle şahıs hakkında tarafımızca meslektaşlarımızla beraber İstanbul Cumhuriyet başsavcılığına şuç duyurusunda bulunulmuş ve 35 avukat meslektaşımızın katılımıyla şüpheli şahsın son derece vahim, Hz. Meryem'e zina iftirası içeren ve suç teşkil eden ifadeleri hakkında basın açıklamasında bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Görevinden alınmasını talep ettiler

Üniversite yönetiminin Dr. Kısa hakkında bir yaptırımda bulunmamasını eleştiren Av. Karakuş, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nin şahıs hakkında idari soruşturma başlatması ve aynı zamanda şahsın Dekan Yardımcılığı gibi önemli bir görevi deruhte etmiş olması sebebiyle, bu haliyle kamu görevini sağlıklı bir surette yürütmesinin imkansız olması ve İlahiyat fakültesinde böyle bir şahsın görev ifa etmesinin telafisi imkânsız zararlara yol açacağını gözeterek şahsı derhal açığa alması ve gerekli tahkikat sonucu nihai olarak görevden uzaklaştırması gerekirken ne hazindir ki kaydın aleniyet kazanması üzerinden bir hafta geçmiş fakat herhangi bir idari soruşturma başlatılmamış, aksine Dekanlıkça şahsın açıklamalarına dair ses kaydının montaj olup gerçeği yansıtmadığı iddia edilmiştir." dedi.

'Randevu talebimiz reddedildi'

Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminden randevu talep ettiklerini ancak cevap alamadıklarını belirten Av. Karakuş, şunları söyledi:

"Dekanlık elinde tamamının bulunduğu, bağımsız bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda basına yansıyan ses kaydıyla örtüşmediğini iddia ettiği kaydı ve iş bu raporu kamuoyuna paylaşmamış, oluşan soru işaretlerini gidermemiştir. Şahsım ve İstanbul'da görev ifa eden diğer dört meslektaşım tarafından sürecin takipçisi olan meslektaşlarımızla vekaleten Dekanlık ve Rektörlükten 5 Ocak 2022 tarihinde idarenin yapması gereken görevi hatırlatmak için istediğimiz randevu talebi kabul edilmemiştir."

"Dekanlık ve Rektörlüğün hukuk tanımaz iş bu tavrı akla birtakım soru işaretleri getirmektedir. Bu şahıs ne uğruna, neden korunmaktadır?" diye soran Karakuş, şöyle devam etti:

Dekanlık elinde aslının bulunduğunu iddia ettiği kayıtları neden kamuoyuyla paylaşmamaktadır? Yetkililer neden üç maymunu oynamaktadır? Tüm bunlar yaşanırken 8 Ocak 2022 tarihinde dekanlığın montaj olduğunu iddia ettiği ses kaydının tamamı youtube üzerinden kimliği belirsiz kişilerce yayınlanmıştır. Cihad Kısa isimli şahsın dini değerleri alenen aşağılayan açıklamalarının yer aldığı ve kamuoyunca tepkiyle karşılanmış ses kaydının doğruluğunu teyid eden iş bu kayıt, Dekanlığın şahsa atfedilen ses kaydının gerçeği yansıtmadığına dair beyanının, başlatılmış olan adli süreci ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapıldığını açığa çıkarmış, böylece dekanlık adına açıklama yapan ilgili şahıslar TCK 288 gereğince suç işlediği anlaşılmıştır. Başından şu ana kadar akıllara durgunluk veren bu sürece dair yetkilileri tekrar gereğini yapmaya davet ediyorum. Şahsım ve meslektaşlarım sürecin takipçisiyiz. Savcılık suç teşkil eden fiillere ve faillerine dair gereğini yapacaktır.