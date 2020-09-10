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Aktüel DPÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı
Aktüel

DPÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:40:22 -
DPÜ'de 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütüleceği bildirildi.

DPÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite senatosunun "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"nde yer alan ilkelerin göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası öğrencilerin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler de dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Öğretim faaliyetlerinde üniversitenin üzerine düşen en önemli sorumluluğun Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inandıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, bilim kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporlar bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, derslerin teorik ve uygulamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin daha sonra detaylı olarak bildirileceği vurgulandı.


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