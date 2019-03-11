DPÜ Futbol Takımı play-off iddiasını sürdürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 25. Hafta karşılaşmasında Hacıkebirspor’u 5-2 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselerek play-off iddiasını sürdürdü.

30 Ağustos Stadyumu’nda oynanan ve Gökmen Canlıdinç, Emrah Gülhan ve Mehmet Kahraman hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya Hacıkebirspor çok hızlı başladı. Sağ kanattan gelen ortayı kontrol eden Hüseyin Avaçar, DPÜ savunmasından sıyrılıp yerden yaptığı vuruşla maçın 40. saniyesinde takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra toparlanan DPÜ, 13. dakikada Hamza’nın pasına hareketlenen Alparslan Sarı, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçta dengeyi sağladı: 1-1. Ataklarını sürdüren DPÜ, 38. dakikada Hacıkebirspor savunmasının hatalı geri pasını Alparslan’ın golüyle iyi değerlendirerek devreyi 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan yine Hacıkebirspor oldu. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Halit Kıran, 47. dakikada Çavdarhisar temsilcisini maça ortak etmeyi başardı: 2-2.

68. dakikada Umut Yeğen, sağ kanattan kullanılan ortayı güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve DPÜ Futbol Takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

Karşılıklı faullerle sık sık duran oyunda Hacıkebirsporlu Tayfun Yıldırım, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçın son dakikalarında rakibinin düşen formunu iyi değerlendiren DPÜ takımı, 88. dakikada oyuna sonradan giren Mustafa Münir Türkmen’in kafa golüyle skoru 4-2’ye getirip iyice rahatladı.

DPÜ takımı uzatmalarda, 90+4’te Hamza Akpınar’ın golüyle skoru 5-2’ye taşıdı ve karşılaşma bu golle sona erdi.

Bu sonuçla DPÜ, Kütahya Süper Amatör Ligi’nde bitime 5 hafta kala 50 puana ulaştı ve maç fazlasıyla play-off potası olan ikinci sıraya yükseldi. Hacıkebirspor ise 34 puanla 9. sırada kaldı.