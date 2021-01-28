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Gündem DP'li Enginyurt ile gazeteci Sabahattin Önkibar arasında 'saldırı' atışması
Gündem

DP'li Enginyurt ile gazeteci Sabahattin Önkibar arasında 'saldırı' atışması

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, uğradığı saldırıyı kınamadığını söyleyerek, "Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim" ifadelerini kullandığı gazeteci Sabahattin Önkibar'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 18:25:00 -

Gazeteci Sabahattin Önkibar, katıldığı televizyon programında "Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim" ifadelerini kullanan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’a Twitter hesabından yanıt verdi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve geçtiğimiz yıllarda darp edilen Sabahattin Önkibar hakkında açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ saldırısı

Enginyurt, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik darp olayının “haince” bir saldırı olduğunu ve ülkücüler tarafından “Organize olarak” yapılmadığını belirtti.

Cemal Enginyurt, 2019 yılında darp edilen gazeteci Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıyı ise kınamadığını söyledi. 'Adam yalan yanlış ne kadar iftira varsa söylemiş, önüne gelene hakaret etmiş, Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş' ifadelerini kullanan Enginyurt, Önkibar'ın darp edilmesini neden kınamadığını, "Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim" ifadeleriyle açıkladı.

Önkibar'dan Enginyurt'a cevap

Gazeteci Sabahattin Önkibar ise Cemal Enginyurt’un açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Enginyurt’a sert tepki gösteren Önkibar, “Sen Ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil... Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gittiğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene” dedi. 

Önkibar’ın açıklamaları şöyle:

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