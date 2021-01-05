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Aktüel DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Aktüel

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Gültekin Uysal: - "Diyarbakır annelerine sahip çıkmak herhangi bir siyasi partinin değil tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin meselesidir"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:11:39 -
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 491'inci gününde devam etti.

Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindeki partililer, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Ziyarette, anneler Uysal'a evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını ve oturma eyleminde kararlı olduklarını aktardı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uysal, büyük bir cesaret örneği göstererek terör örgütü PKK'ya karşı irade ortaya koyan anneleri ziyaret etmeye geldiklerini söyledi.

Annelerin acılarını paylaşmak için bulunduklarını kaydeden Uysal, "Bu insanlarımız, bir kişi on kişiyi, on kişi yüz kişiyi cesaretlendirdiği gibi bugün koydukları iradeyle terör örgütüne ve onun destekçilerine karşı tüm Türkiye önünde bir büyük mücadeleyi başlattılar." dedi.

Annelerin eyleminin her geçen gün büyüyerek bu noktaya geldiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Diyarbakır annelerine destek olmak, duacıları olmak, hissiyatlarını TBMM başta olmak üzere her yerde seslendirmek, insanımızın arasına örülmüş duvarları yıkmak için buradayız. Diyarbakır annelerine sahip çıkmak herhangi bir siyasi partinin değil tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin meselesidir."

Ülkede nimet ve külfetleri paylaşacak huzur ve güven içinde yaşayacak bir demokrat nizamın hayat bulması için mücadele ettiklerini kaydeden Uysal, "İnsanımızın demokratik hukuk düzeni içinde nefes alabilmesi, evlatlarının fotoğraflarına değil evlatlarına sarılabildiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim istiyoruz." ifadesini kullandı.

Enginyurt ise Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirterek, "Herkesi buraya davet ediyoruz. İnşallah 2021 yılında bütün annelerin evlatları yuvalarına döner, PKK terörü biter. Devletimiz onurlu, şerefli bir mücadele veriyor. Devletimizin güvenlik kuvvetlerinin ayağına taş değmesin inşallah." diye konuştu.


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