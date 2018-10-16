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Down sendromlu Topaloğlu'ndan büyük başarı

Canik Belediyespor sporcusu Down sendromlu Ali Topaloğlu, sosyalleşmek için spora başladı.

16 Ekim 2018 Salı 16:22
Down sendromlu Topaloğlu'ndan büyük başarı

Babasının yönlendirmesiyle 5 yıl önce spora başlayan Ali Topaloğlu, son 4 yılda katıldığı uluslararası şampiyonalarda 8 kez Türk bayrağını göndere çektirdi.

Portekiz'in Madeira Adası'nda 2-8 Ekim'de yapılan Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gülle atma ve 100 metrede birinci, disk atma ile 200 metrede ise ikinci olan Ali, memleketi Samsun'a 2 altın 2 gümüş madalya ile döndü.

Özel sporcu Ali'nin 100 metre ve gülle atmada ise 2 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Down sendromlu sporcu Ali Topaloğlu, Portekiz'de 2 altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Portekiz'de Usain Bolt gibi koşarak 2 altın 2 bronz madalya kazandım çok mutluyum" dedi.

Antrenörü tanıştığında "Dünya şampiyonu karşımızda duruyor" dedi

Ali Topaloğlu'nun antrenörü Musa Davulcu, genç sporcuyla yaklaşık 5 yıl önce tanıştıklarını, bu sürede birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Dünya şampiyonasına iyi çalıştıklarından bahseden Davulcu, "Portekiz'deki dünya şampiyonasına iyi hazırlandık. 2 altın madalya ve bronz madalya alarak İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadık" dedi.

Ali ile 2013 yılında tanıştıklarını, babasına "Dünya şampiyonu karşımızda duruyor" dediğini anlatan Davulcu, şöyle konuştu:

"Ali daha önceleri evden okula, okuldan eve giden bir çocuktu. Spor ile sosyalleşti. Ali ile 2013 yılında spora ilk başladığımızda babasına 'Dünya şampiyonu karşımızda duruyor' dediğimde o da gülmüştü bana. Ali sporda ilk yılında Türkiye ikincisi oldu bir sonraki yıl şampiyon oldu. Ondan sonra uluslararası şampiyonluklar gelmeye başladı. Ali spora başlayalı 5 yıl oldu ama bu sürede uluslararası 8 altın madalya 4 de gümüş madalya kazandı."

Davulcu, gülle atmada 25 metreyi aşan sporcusu Ali Topaloğlu'nun en yakın rakibine bir buçuk metre fark attığını, bu branşta rakipsiz olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:22
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