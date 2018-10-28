Dövmeler karaciğerin düşmanı



Tatoo olarak bilinen aklına esenin insan bedenlerine işlediği dövmeler, İslâm itikadı açısından son derece sakıncalı. Ama yeni sakıncası karaciğeri tehdit ediyor olmasıyla ortaya çıktı.



Dövmeler karaciğeri tehditte yalnız değil. Steril olmayan malzeme kullanılarak yapılan tıbbi girişimler; diş tedavileri, anjiyografi, jinekolojik muayeneler falan ve ayrıca manikür-pedikür gibi uygulamalar da karaciğeri tehdit etmekte..

KARACİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN...

Karaciğerimiz bir fabrika gibi çok yoğun çalışan karaciğerin kendi kendini yenileme yeteneği yüksek bir organ.. Yiyecek ve içeceklerin, hemen hemen tüm ilaç ve besin takviyelerinin sindirilmesi, vücuda yararlı hale getirilmesi, kullanılmayan ve vücuda zarar verebilecek şekle dönüşen kısımlarının zararsız hale getirilerek vücuttan uzaklaştırılması hep karaciğerimiz tarafından yapılmakta.

Obezite ve kontrolsüz diyabet hastalığı da karaciğer yağlanmasına yol açmakta.. Bu yağlanma karaciğer iltihabına yol açabilmekte. Sonra da siroza dönüşebiliyor.

Sağlıklı beslenme, yeterli hareket ve kilo kontrolü ile karaciğer yağlanması önlenebilir. Onun için yağlı ve karbonhidratlı gıdaların tüketimi sınırlanmalı, sebze-meyve tüketimi arttırılmalı, hazır gıdalardan uzak durmaya dikkat edilmeli.



Sağlığı korumak için en önemlisi egzersiz yapmaktır. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin hormonu, stresin azalmasını ve kendimizi mutlu hissetmenizi sağlar.

Alkolden uzak durun. Siroz bir karaciğer hastalığı olmakla beraber alkoliklerle ün salmıştır. Hemen hemen her ünlü alkolik yağlı karaciğer hastalığından veya alkolik hepatit ve sirozdan muzdarip olarak hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan; pek çok ilaç veya bitkisel ürün karaciğer için zararlıdır. Hangi ilaç veya ürünün karaciğer hasarına sebep olabileceğini önceden mutlak biçimde tahmin etmek her zaman mümkün olmamaktadır.

Özellikle bazı grup antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünler ve mantar zehirlenmesi karaciğeri hasara uğratabilmekte ve karaciğer nakli yapılamazsa, ölüme yol açabilmektedirler. Olur olmaz ilaç almaktan sakınmalısınız..