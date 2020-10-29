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Kadın - Aile Dövme pilavı nasıl yapılır? | Buğday pilavı tarifi
Kadın - Aile

Dövme pilavı nasıl yapılır? | Buğday pilavı tarifi

Kolay dövme pilavı | Hem leziz hem de farklı bir pilav tarifi arıyorsanız; pirinç yerine dövme buğday tercih edebilirsiniz. Peki, buğday pilavı nasıl yapılır? | Dövme pilav tarifi | Dövme buğdaydan pilav nasıl yapılır? | Nohutlu dövme pilavı tarifi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:53:00 -
Dövme pilavı nasıl yapılır? | Buğday pilavı tarifi

Hem leziz hem de farklı bir pilav tarifi arıyorsanız; dövme buğday pilavı tarifini deneyebilirsiniz. Peki, buğday pilavı nasıl yapılır?

Buğday pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı nohut
  • 2 su bardağı dövme buğday
  • 1 su bardağı et suyu
  • Tuz
  • Tereyağı

Dövme pilavı nasıl yapılır?

Dövme buğdayı ayıklayıp bir süre suda bekletin.

Ardından buğdayı süzüp 10 dakika kadar haşlayın.

Bir miktar tereyağını tencereye alın ve eritin.

Tereyağının üzerine buğdayı alıp kavurun.

Nohudu ekleyip bir süre daha karıştırın.

Tencereye et suyu ve tuzu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.

Afiyet olsun.

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