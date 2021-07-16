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Ekonomi Dövizli askerlik kaç para? Dövizle askerlik şartları 2021, dövizli askerlik Almanya 2021
Ekonomi

Dövizli askerlik kaç para? Dövizle askerlik şartları 2021, dövizli askerlik Almanya 2021

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ile dövizle askerlik ücretlerini açıkladı. 2021 dövizle askerlik ücreti, dövizle askerlik 2021 ne kadar? Bedelli askerlik şartları 2021 yaş sınırı nedir? Dövizle askerlik şartları 2021, 2021 bedelli askerlik şartları, 2021 bedelli askerlik kaç gün? Dövizli askerlik Almanya 2021 nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? gibi sorular da açıklanan bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri sonrası sorgulanır oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 15:44:00 -
Dövizli askerlik kaç para? Dövizle askerlik şartları 2021, dövizli askerlik Almanya 2021

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 yılının ikinci yarısı için uygulanacak olan bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretlerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar  bedelli ve dövizle askerlik ücretlerinin kaç para olduğunu açıkladı.

Dövizli askerlik kaç para?

Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi. Bedeli askerlik ile dövizli askerlik başvurusu e devlet üzerinden yapılacak.

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