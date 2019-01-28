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Döviz kurları

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,27705,2780
Avro6,02106,0220
Sterlin6,92906,9640
ANKARA
ABD Doları5,25005,3000
Avro5,97506,0350
Sterlin6,86907,0120

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
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