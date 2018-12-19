Döviz kurları

Döviz kurları19 Aralık 2018 Çarşamba 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3530
|5,3540
|5,3160
|5,3170
|Avro
|6,0910
|6,0920
|6,0670
|6,0680
|Sterlin
|6,7600
|6,7640
|6,6990
|6,7330
|İsviçre Frangı
|5,3860
|5,4130
|5,3430
|5,3700
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3250
|5,3750
|5,3000
|5,3500
|Avro
|6,0500
|6,1100
|6,0400
|6,1000
|Sterlin
|6,6960
|6,8400
|6,6790
|6,8180
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