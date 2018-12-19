THY- Euroleague
0553 313 94 23

Döviz kurları

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:04
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,3530 5,3540 5,31605,3170
Avro6,0910 6,0920 6,06706,0680
Sterlin6,7600 6,7640 6,69906,7330
İsviçre Frangı5,3860 5,4130 5,34305,3700
ANKARA
ABD Doları5,32505,3750 5,30005,3500
Avro6,0500 6,1100 6,04006,1000
Sterlin6,6960 6,8400




6,67906,8180


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:04
  1. döviz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan Söğüt nerede?
    1. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    2. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    3. Altın fiyatları
    4. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    5. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    6. 'Kuş' hikayesi
    7. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Ana baba hakkı
    10. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    11. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    12. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    13. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    14. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    15. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    16. Denizli'de CHP'den istifa
    17. Zorla güzellik gibi, zorla beslenme..
    18. Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk..
    19. Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!
    20. Yeni Malatyaspor kupada turladı
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti