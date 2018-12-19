Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3530 5,3540 5,3160 5,3170 Avro 6,0910 6,0920 6,0670 6,0680 Sterlin 6,7600 6,7640 6,6990 6,7330 İsviçre Frangı 5,3860 5,4130 5,3430 5,3700 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3750 5,3000 5,3500 Avro 6,0500 6,1100 6,0400 6,1000 Sterlin 6,6960 6,8400









6,6790 6,8180



