Döviz kurları

Döviz kurları18 Aralık 2018 Salı 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3760
|5,3770
|5,3530
|5,3540
|Avro
|6,1050
|6,1060
|6,0910
|6,0920
|Sterlin
|6,7660
|6,8000
|6,7600
|6,7940
|İsviçre Frangı
|5,3600
|5,3860
|5,3860
|5,4130
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3500
|5,4000
|5,3250
|5,3750
|Avro
|6,0600
|6,1200
|6,0500
|6,1100
|Sterlin
|6,6860
|6,8360
|6,6960
|6,8400
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