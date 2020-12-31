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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:27:15 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,36707,36807,43007,4310
Avro 9,04309,04409,11909,1200
Sterlin 9,995010,045010,130010,1810
İsviçre Frangı 8,32608,36808,43008,4720
ANKARA



ABD Doları 7,33707,41707,40007,4800
Avro 9,00309,08309,07909,1590
Sterlin 9,935010,145010,070010,2800
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