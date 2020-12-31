Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3670
|7,3680
|7,4300
|7,4310
|Avro
|9,0430
|9,0440
|9,1190
|9,1200
|Sterlin
|9,9950
|10,0450
|10,1300
|10,1810
|İsviçre Frangı
|8,3260
|8,3680
|8,4300
|8,4720
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3370
|7,4170
|7,4000
|7,4800
|Avro
|9,0030
|9,0830
|9,0790
|9,1590
|Sterlin
|9,9350
|10,1450
|10,0700
|10,2800