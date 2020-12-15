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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:14:55 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,84507,84607,85007,8510
Avro 9,54009,54109,53409,5350
Sterlin 10,502010,555010,476010,5290
İsviçre Frangı 8,85308,91008,82408,8680
ANKARA



ABD Doları 7,81507,89507,82007,9000
Avro 9,50009,58009,49409,5740
Sterlin 10,442010,652010,416010,6260
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