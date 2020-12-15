Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8450
|7,8460
|7,8500
|7,8510
|Avro
|9,5400
|9,5410
|9,5340
|9,5350
|Sterlin
|10,5020
|10,5550
|10,4760
|10,5290
|İsviçre Frangı
|8,8530
|8,9100
|8,8240
|8,8680
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8150
|7,8950
|7,8200
|7,9000
|Avro
|9,5000
|9,5800
|9,4940
|9,5740
|Sterlin
|10,4420
|10,6520
|10,4160
|10,6260