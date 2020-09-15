Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4910
|7,4920
|7,4850
|7,4860
|Avro
|8,9000
|8,9010
|8,8690
|8,8700
|Sterlin
|9,6390
|9,6880
|9,6530
|9,7010
|İsviçre Frangı
|8,2420
|8,2830
|8,2450
|8,2870
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4610
|7,5410
|7,4550
|7,5350
|Avro
|8,8600
|8,9400
|8,8290
|8,9090
|Sterlin
|9,5790
| 9,7890
|9,5930
|9,8030