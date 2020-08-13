Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3020
|7,3030
|7,3150
|7,3160
|Avro
|8,5970
|8,5980
|8,6720
|8,6730
|Sterlin
|9,5130
|9,5610
|9,6170
|9,6650
|İsviçre Frangı
|8,0100
|8,0510
|8,0680
|8,1080
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2720
|7,3520
|7,2850
|7,3650
|Avro
|8,5570
|8,6370
|8,6320
|8,7120
|Sterlin
|9,4530
|9,6630
|9,5570
|9,7670