Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,0800
|8,0810
|8,1720
|8,1730
|Avro
|9,5480
|9,5490
|9,6710
|9,6720
|Sterlin
|10,4820
|10,5350
|10,6320
|10,6850
|İsviçre Frangı
|8,8780
|8,9220
|8,9920
|9,0370
|ANKARA
|ABD Doları
|8,0500
|8,1300
|8,1420
|8,2220
|Avro
|9,5080
|9,5880
|9,6310
|9,7110
|Sterlin
|10,4220
|10,6320
|10,5720
|10,7820