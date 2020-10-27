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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:10:01 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,0800 8,0810 8,1720 8,1730
Avro 9,5480 9,5490 9,6710 9,6720
Sterlin 10,4820 10,5350 10,6320 10,6850
İsviçre Frangı 8,8780 8,9220 8,9920 9,0370
ANKARA
ABD Doları 8,0500 8,1300 8,1420 8,2220
Avro 9,5080 9,5880 9,6310 9,7110
Sterlin 10,4220 10,6320 10,5720 10,7820

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