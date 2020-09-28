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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:19:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,6400 7,6410 7,7740 7,7750
Avro 8,8750 8,8760 9,0680 9,0690
Sterlin 9,7330 9,7810 10,0300 10,0760
İsviçre Frangı 8,2500 8,2920 8,4010 8,4430
ANKARA
ABD Doları 7,6100 7,6900 7,7440 7,8240
Avro 8,8350 8,9150 9,0280 9,1080
Sterlin 9,6730 9,8830 9,9700 10,1800

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