Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6400
|7,6410
|7,7740
|7,7750
|Avro
|8,8750
|8,8760
|9,0680
|9,0690
|Sterlin
|9,7330
|9,7810
|10,0300
|10,0760
|İsviçre Frangı
|8,2500
|8,2920
|8,4010
|8,4430
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6100
|7,6900
|7,7440
|7,8240
|Avro
|8,8350
|8,9150
|9,0280
|9,1080
|Sterlin
|9,6730
|9,8830
|9,9700
|10,1800