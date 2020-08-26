Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3970
|7,3980
|7,3800
|7,3810
|Avro
|8,7490
|8,7500
|8,7200
|8,7210
|Sterlin
|9,7350
|9,7830
|9,7320
|9,7810
|İsviçre Frangı
|8,1570
|8,1980
|8,1150
|8,1560
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3670
|7,4470
|7,3500
|7,4300
|Avro
|8,7090
|8,7890
|8,6800
|8,7600
|Sterlin
|9,6750
|9,8850
|9,6720
|9,8820