Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8430
|6,8440
|6,8420
|6,8430
|Avro
|7,6840
|7,6850
|7,6950
|7,6960
|Sterlin
|8,4860
|8,5290
|8,4910
|8,5330
|İsviçre Frangı
|7,2110
|7,2470
|7,2010
|7,2370
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8130
|6,8930
|6,8120
|6,8920
|Avro
|7,6440
|7,7240
|7,6550
|7,7350
|Sterlin
|8,4260
|8,6360
|8,4310
|8,6410