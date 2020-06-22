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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:22:15 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8430 6,8440 6,8420 6,8430
Avro 7,6840 7,6850 7,6950 7,6960
Sterlin 8,4860 8,5290 8,4910 8,5330
İsviçre Frangı 7,2110 7,2470 7,2010 7,2370
ANKARA
ABD Doları 6,8130 6,8930 6,8120 6,8920
Avro 7,6440 7,7240 7,6550 7,7350
Sterlin 8,4260 8,6360 8,4310 8,6410

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