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Aktüel Dostane çözüm yolu "uzlaştırma" başarıyla uygulanıyor
Aktüel

Dostane çözüm yolu "uzlaştırma" başarıyla uygulanıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:59:27 -
Dostane çözüm yolu "uzlaştırma" başarıyla uygulanıyor

ANKARA (AA) - Ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanan "uzlaştırma" sayesinde 2017'den bu yana 885 bin 98 dosyada uzlaşma sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 4 yıl önce uygulamaya koyduğu "uzlaştırma" sayesinde her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar tarafından en genç bir ayda çözüme kavuşturuluyor.

Bakanlık verilerine göre, 2017 yılında 223 bin 469, 2018 yılında 208 bin 14, 2019 yılında 238 bin 905 dosyada vatandaşlar uzlaşma yolunu tercih etti.

Uzlaştırma bürolarına geçen yıl 507 bin 779 dosya gönderildi. Gönderilen dosyalardan 214 bin 710'u uzlaşmayla sonuçlandı.

Toplamda 1 Ocak 2017 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 71 bin 886 dosyadan 885 bin 98'inde uzlaşma sağlandı.

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