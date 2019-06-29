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Dosta güven düşmana korku veren açıklama: Her cephede savaşacak gücümüz var

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan EPAM Başkanı emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "Türkiye gerekirse birden fazla cephede savaşacak askeri güce de sahiptir" dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
Dosta güven düşmana korku veren açıklama: Her cephede savaşacak gücümüz var

Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) Başkanı emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Türk savunma sanayindeki gelişmeleri, Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimleri değerlendirdi.

Türkiye birçok cephede savaşacak askeri güce sahip

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin milli menfaat ve güvenlik konularında daha hızlı ve caydırıcı tepki vermeye başladığını belirten EPAM Başkanı Erenel, “Türkiye şu anda kendi milli menfaatleri ve milli hedefleri doğrultusunda bir dış politika yürütüyor ve kimsenin toprağında da gözü yok. Kendi refah ve bekamızı sağlamaya yönelik hareket ettiğimiz sürece her zaman haklıyız. Türkiye gerekirse birden fazla cephede savaşacak askeri güce de sahiptir” diye konuştu.

Dış politikada daha güçlüyüz

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtuldukça uluslararası arenada daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten Erenel, “Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi sırtını dayayarak ağzına geleni söylediği Avrupa Birliği de kendini savunacak güce bile sahip değildir. Bunu Amerika'dan sabah akşam sopa yemesinden de anlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin hem kara sınırlarında hem de 'mavi vatanda' gereken adımları attığını vurgulayan Erenel, “Dış politikada sesi daha güçlü çıkıyor. Eskiden onlar hamle yapar biz cevap vermekte geç kalırdık. Şimdi karşımızdaki güçler Türkiye'nin politik ve askeri güç olarak sergilediği hamlelerine cevap vermekte yavaş ve zayıf kalıyor" açıklamalarında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
  1. Doç. Dr. Fahri Erenel
  2. Türk savunma sanayi
  3. Fahri Erenel
  4. Türk savunma
  5. Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi
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