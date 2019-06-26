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Dorukhan’a İtalya’dan çılgın teklif!

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için resmi teklif yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Dorukhan’a İtalya’dan çılgın teklif!

Birçok kulübün ilgilendiği Dorukhan Toköz için ilk resmi teklif Lazio’dan geldi. İtalyan kulübü bonuslarla 7 milyon Euro’luk teklif sundu. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın transferin gözdesi olan Dorukhan Toköz için yaptığı "Henüz resmi teklif almadık" açıklamasından kısa süre sonra çok önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, genç futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Alınan bilgilere göre Lazio'nun bonuslarla birlikte Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro önerdiği belirlendi.

Rakam az bulundu

Beşiktaş yönetiminin bu rakamı çok az bulduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.

Gönlü İngiltere’de

Kısa süre içinde transferin gözdesi haline gelen Dorukhan'ın gönlünde İngiltere olduğu öğrenildi. Genç yıldız Premier Lig'de oynamak istiyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
  1. Dorukhan Toköz
  2. Lazio
  3. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  4. Beşiktaş

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