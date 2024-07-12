Doğrudan yatırım verileri belli oldu! Türkiye'ye adeta dolar aktı

12 Temmuz 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Mayıs ayında, Türkiye’ye, 1 milyar 74 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti.

Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk beş ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk beş ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir düşüş kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 267 milyar doları aştı.

Mayıs ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1 milyar 74 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Mayıs ayındaki toplam UDY’nin 303 milyon doları borçlanma araçları, 189 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, Mayıs ayındaki toplam UDY girişi 1 milyar 74 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım ulaştırma hizmetleri ve depolama hizmetlerinde gerçekleşti

2024 yılının Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen 590 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 247 milyon dolarlık yatırım girişi ile ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 42’lik bir pay aldı. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve tarım, ormancılık ve balıkçılık sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 9’luk paylarıyla geçmiş kümülatif performanslarının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

Mayıs ayında en fazla uluslararası yatırım Norveç’ten geldi

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2024’ün beşinci ayında yüzde 44’lük bir pay aldı. Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan bölge oldu. Spesifik olarak Norveç 229 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 39’luk payı ile bu değerdeki asıl itici güç oldu. Mayıs 2024 özelinde, Norveç en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 18 ile Hollanda, yüzde 8 ile Çekya, yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile Azerbaycan takip etti.

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Yılın ilk beş ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke; yüzde 20’lik payı ile Hollanda, yüzde 16’lık payı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve yüzde 10’luk payı ile Norveç olarak sıralandı.

UNCTAD’ın 2024 Dünya Yatırım Raporu’na göre küresel UDY akışlarında yüzde 2’lik bir düşüş yaşandı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) 20 Haziran 2024 tarihinde paylaştığı 2024 Dünya Yatırım Raporu’ndan küresel değerlendirmelere de yer veren YASED bülteni, 2023 yılında küresel UDY’lerin yüzde 2’lik bir düşüşle, 1,3 trilyon dolara gerilediğini paylaştı.

UNCTAD’ın raporuna göre, dünya genelinde otomotiv, elektronik ve makine sektörleri tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasıyla uyumlu bir şekilde güçlü bir büyüme gösterdi.