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Dört ayaklı yerli ve milli robot ‘ARAT’ araziye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen dört ayaklı robot ARAT’ın prototipi araziye çıktı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:44
Dört ayaklı yerli ve milli robot ‘ARAT’ araziye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen dört ayaklı robot ARAT’ın prototipi araziye çıktı.


Konya’da tamamen yerli ve milli imkanlarla Akınsof- Akınrobotics firması tarafından üretilen dört ayaklı robot ARAT’ın prototipi görücüye çıktı. Üzerinde 86 sensörü bulunan ve 17 ekleme sahip olan robot ARAT, dört ayağı olması sebebiyle arazide yürüyebiliyor ve dengede kalabiliyor. Yaklaşık 30 kilo yük taşıyabilme özelliğine sahip robotun, arazilerde ve benzeri alanlarda kullanılabilmesi planlanıyor.


Üretilen robot hakkında bilgi veren firmanın yönetim kurulu başkanı Dr. Özgür Akın, ARAT’ın arazi için tasarlamış oldukları 4 bacaklı bir at olarak ya da bir köpek olarak düşünülebileceğini söyledi. Özgür Akın, “4 bacaklı, denge unsuru oluşturan ve çok rahat arazide hareket edebilmesi için geliştirmiş olduğumuz bir prototip. Şu an önemli unsurlardan bir tanesi bunun arazide hareket edebiliyor olması. Arazide 10 saat pil ömrüyle çalışabiliyor. Güneş panelleriyle de destekleyip pil ömrü daha da uzatılabiliyor. Şuan testlerimiz daha çok basit arazilerde ama her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz, üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz bir prototip bu. Yaklaşık 2 aylık süre içerisinde geliştirdiğimiz ARAT serisinin 2. prototipi diyebilirim” dedi.



“Kapalı alanlarda ya da dar alanlarda adresleme yapabiliyor”


Dr. Akın, birkaç sene içerisinde bunun ürün haline gelebileceğini ve seri üretime geçileceğini belirtti. Robotun arazi şartlarında birçok göreve atanabileceğini ifade eden Akın, “Çünkü üzerindeki kamera sistemiyle derinlik algılayabiliyor, yol haritası gözleyebiliyor. Aynı zaman da kapalı alanlarda ya da dar alanlarda adresleme yapabiliyor. Yaklaşık 10 santimetreye kadar hassas bir alanda çalışma gerçekleştirebiliyor, yerini biliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve sesin nereden geldiğini algılayıp ona göre yol belirleme ya da strateji oluşturma görevi yapabiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ama üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki serimizde de motorlarımızın hızlandırılması ve hız konusunun artırılması, koşacak hatta dört nala gitme şeklinde projelerimiz ya da algoritmalarımız geliştirilmeye başlandı” şeklinde konuştu.



“Attan esinlenerek eklemlerini belirledik”


Üretim koordinatörü Süleyman Demir ise robotun kendilerinin arazi şartlarında kullanılmak üzere AR-GE’sini başlattıkları bir proje olduğunu söyleyerek, “Biz bu projemizde attan esinlenerek eklemlerini belirledik. Bu eklemlerle birlikte robotumuzun arazi şartlarında ilerlemesi üzerine çalışıyoruz. Bu alanda biz çeşitli zeminlerde denemelerimizi yaptık ve bunun devamında engebeli, taşlı alanlar için denge çalışmaları, anlık denge bozulmalarına karşı refleksler gibi çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarla birlikte taşlık alanlarda da ilerleyebilmesini sağlayacağımız bir projemizdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:44
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