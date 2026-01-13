İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz. Orta 40'lı yaşlar ve 60'lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor" dedi. Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.