  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler Almanlar parayı kıstı, krize rağmen Alanya'dan vazgeçmiyorlar! 138 milyon... Turist sayısı patladı Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu Türkiye genelinde 850'ye yakın istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! Herkes 'neler oluyor' dedi İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Yaşlanmanın etkili olduğu iki yaş var. Uzmanlara göre bu kez 2 yaş döneminde moleküller değişiyor. Hücre gençleşmesi azalıyor. Yapılan araştırma ortaya çıktı. İşte o iki kritik yaş ile ilgili detaylar

#1
Foto - İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde dikkat çeken uzman hızlandığını tespit etti. metabolomik uzman Xiaotao Shen dikkat çekti.

#2
Foto - İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor! Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği belirlendi. Araştırılan molekül ve mikroorganizmalardaki değişimin kademeli, kronolojik bir şekilde yaşanmadığı görüldü. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.

#3
Foto - İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz. Orta 40'lı yaşlar ve 60'lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor" dedi. Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Araştırmacılar, yaşlanma sürecinde en keskin değişimlerin ortalama 44 ve 60 yaşlarında olduğunu belirterek, egzersizi artırmak gibi önlemlerin sağlığı koruma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"
Dünya

"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"

"Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi" diyen Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, dikk..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23