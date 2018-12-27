Dopamin hakkında her şey

DOPAMİN FAZLALIĞI

Dopamin vücut faaliyetleri için büyük ölçüde önem arz eden bir hormondur. Öyle ki eksikliği ve fazlalığı durumları söz konusu olduğunda çeşitli hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dopamin fazlalığında en sık görülen durum ise bağımlılıktır. Uyuşturucu ve sigara kullanımı sonucu yoğun bir şekilde salgılanan dopamin, vücudu yaptığı şeyi tekrar yapmaya iter ve neticede bağımlılık yapar. Aşırı neşe durumu, hareket ederken ortaya çıkan zorlanma durumu, halüsinasyon görme gibi belirtiler dopamin fazlalığında ortaya çıkan vücudun gösterdiği en belirgin reaksiyonlardır.

DAPAMİN EKSİKLİĞİ

Dopamin eksikliğinde en sık görülen hastalık Parkinson hastalığıdır. Bu hastalığın en büyük belirtisi vücudun çeşitli bölgelerinde görülen titreme ve hareketlerde görülen tutukluklardır. Titremenin yanında görülen diğer bir belirti de dikkat eksikliği ve konsantrasyon sağlamada yaşanan zorluktur. Parkinson hastalığı dışında şizofreni hastalığı ve depresyon da bu kimyasalın beyinde eksikliği durumunda ortaya çıkan hastalıklardan bazılarıdır. Dolayısıyla vücuttaki dopamin eksikliğinin sinir sistemine büyük ölçüde zarar verdiğini gözlemlenmiştir.

DOPAMİN ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

Peki, vücudunuzdaki dopamin oranını aşırıya kaçmadan doğal yöntemlerle nasıl arttırabilirsiniz? Araştırmalara göre egzersiz yapmak bu yoldaki en büyük yardımcıdır. Faydalarından sürekli bahsedilen egzersiz, vücutta dopamin salgılanması konusunda da önemli bir uyarıcı olarak görülüyor. Bunun yanında sağlıklı beslenmek, bol bol C vitamini almak ve güneş ışığından yararlanmak vücudunuzdaki dopamin oranını arttırır ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlar.