“Dönüşüm için kapımızı çalana yardım ederiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Kurum, CHP’li Özgür Özel ve HDP’li Saruhan Uluç’un soruları ile iddialarını da cevapladı. Kurum’dan Saruhan Uluç’un provokatif sorusuna unutulmaz bir karşılık geldi. Kurum, Uluç’a “Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor” diye çıkıştı.

HDP’liye kapak

Kurum, HDP’li vekile şöyle seslendi: “Siz çocuklarımızı dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz çocuklarımız için ‘Okul’ diyoruz, ‘Eğitim’ diyoruz, ‘Üniversite’ diyoruz. Siz ‘Yakmak’ diyorsunuz, ‘Yıkmak’ diyorsunuz; siz yakıp yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Milleti memnun etmek olduğunu bilemezler. ‘Demokrasi demokrasi’ diyorsunuz, eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum belediyelerinden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz, bundan sonra da aynı umutlanmayla geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz yine boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Buna müsaade etmez. Siz hâlâ bunu öğrenemediniz.”

Özel’e yalanlama

Kurum, CHP’li Özgür Özel’in ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm dosyalarının bekletildiği’ iddiasını ise yalanladı. Kurum, “İzmir’de ve başka bir ilde bekleyen dosya yok” dedi. Kurum, şunları dile getirdi: “İzmir’de hem Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Bayraklı Belediyesi’ne vatandaşlarımız için, milletimiz için yapılması gereken her türlü desteği vereceğimizi söyledim. Vatandaşımızın yanında olduk, olacağız. Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize gelen herkese yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Ben, millete hizmet etmek için 81 ile gitmiş ve 350’den fazla ziyaret gerçekleştirmiş bir bakanım.

Boyunuzun ölçüsünü aldınız

“Şu bilinmeli ki Hakkâri’ye de gideriz, Şırnak’a da gideriz, İzmir’e de gideriz ve mücadelemizi milletimiz için veririz. Sayın Özel, siz 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 seçimdir; 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü alıyorsunuz. Bir 20 yıl daha vermeye Allah’ın izniyle ve milletimizin destekleriyle devam edeceğiz.”