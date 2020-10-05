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Ekonomi Donuk Fırıncılık Ürünleri'ne TSE Kovid 19 Güvenli Üretim Belgesi
Ekonomi

Donuk Fırıncılık Ürünleri'ne TSE Kovid 19 Güvenli Üretim Belgesi

Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu: -"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında Donuk Fırıncılık Ürünleri üretim tesislerinde tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden itibaren uygulanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:27:29 -
Donuk Fırıncılık Ürünleri'ne TSE Kovid 19 Güvenli Üretim Belgesi

İSTANBUL(AA) - Türkiye’de ilk defa sadece donuk unlu mamul üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Donuk Fırıncılık Ürünleri'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, SuperFresh 7/24 Fırından ve Ülker Marifet markalarıyla bilinen donuk unlu mamül sektöründe faaliyet gösteren Donuk Fırıncılık Ürünleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz şekilde tamamlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, şirket olarak Türkiye’nin ilk "sadece donuk" unlu mamul üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizle sektördeki liderliğimizi korurken, ham madde alımından son ürün sevkiyatına kadar kalite kontrol süreçlerini yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında Donuk Fırıncılık Ürünleri üretim tesislerinde tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden itibaren uygulanıyor. Resmi denetimler sonrasında TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmak Donuk Fırıncılık Ürünleri’nin gıda güvenliği alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi." ifadelerini kullandı.

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