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Donmuş metale dilinizi değdirmeyin

Pişman olursunuz...Buzu tanımanızda fayda var...

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:41
Donmuş metale dilinizi değdirmeyin


Buzun erimesi için sadece sıcaklık değil, basınç da önemlidir.

Dağlardaki buzulların sık sık kayma sebebi de budur. Buzulun muazzam ağırlığının oluşturduğu basınç en alt tabakaların erimesine, orada kaygan bir su tabakası oluşmasına yol açar.

Buzdolaplarında kullanılmak için dondurulan buz küpçüklerinden bir tanesini almak istediğimizde, birkaçı birbirlerine yapışmış olarak gelirler. Ayrıca bunları birbirlerinden ayırmak da hayli zor olur.

Sebep ne?

Bir kabın içinde veya bardakta bulunan buzlar üst üste yığıldıklarında her biri altındakine değdiği noktada bir basınç oluşturur ve bu noktadaki çok küçük bir kısım erir. Buradan hareket eden su çok az yanda bu iki buz küpçüğünün birbirine en yakın olduğu noktada tekrar donar. İki küpçük arasında sanki kaynak yapılmış gibi çok güçlü bir bağ oluşturur. Artık ikisi tek bir parça gibi olduklarından bu noktadan tekrar erimeleri de mümkün değildir.

Bir buz küpünü buzluktan doğrudan elimizle almaya kalkıştığımızda da elimize yapışır. Onun için buzlukta suyu dondurmada kullanılan kapların çoğu plastiktir.

Peki elimizi veya dilimizi bir buz parçasına veya çok soğuk bir metal yüzeye değdirince niçin yapışıp kalıyor?

Bunun sebebi parmaklarımızın ve dilimizin ucunda daima çok ince bir nem tabakasının olmasıdır. Bu tabaka çok soğuk bir cisimle temas ettiğinde anında donar.

Mesela çok soğuk, sıfırın altındaki bir sıcaklıkta bir bayrak direğine dilinizle dokunursanız, metaller çok iyi iletken olduklarından direk hemen üzerindeki ısıyı dilin üzerindeki nem tabakasına yansıtır, dilin üzerindeki bu nem tabakasının donmasına sebep olur.

Artık direk ile dilin arasında her iki yüzeye de yapışmış buzdan bir bağ vardır.

Sonuç olarak çok soğuk havalarda dilinizle metal yüzeylere dokunmayın. Belki dilinizi çekerek kurtarabilirsiniz ama bir daha ömür boyu yediklerinizden tat alamazsınız.

 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:45
  1. buz
  2. buz ile ilgili bilinmeyenler

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