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Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51
Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"
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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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