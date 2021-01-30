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Aktüel Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 18:42:00 -

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Yeni Şafak'ın haberine göre; donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini belirtti.

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