  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Yerel Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Yerel

Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu

Niğde'de tavuk döner yiyen 7 öğrenci rahatsızlandı.

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda; merkeze bağlı Edikli beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınarak tüketilen döner sonrası 7 çocuk rahatsızlanarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne başvurdu. A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

İyilik yaptı, canından oldu! Açım diyen Alman kendisine yemek veren Türk dönerciyi öldürdü
İyilik yaptı, canından oldu! Açım diyen Alman kendisine yemek veren Türk dönerciyi öldürdü

Gündem

İyilik yaptı, canından oldu! Açım diyen Alman kendisine yemek veren Türk dönerciyi öldürdü

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!
FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Gündem

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Sosyal medyanın yeni akımı: Evde kıyma döner nasıl yapılır?
Sosyal medyanın yeni akımı: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Yaşam

Sosyal medyanın yeni akımı: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

Gıda

Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23