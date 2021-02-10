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Ekonomi Döner Sermaye Teşkilatı işçi alımları ne zaman?
Ekonomi

Döner Sermaye Teşkilatı işçi alımları ne zaman?

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Döner Sermaye Teşkilatı'nda sürekli işçi pozisyonunda çalışacak 115 işçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu açıklamanın ardından Döner Sermaye Teşkilatı işçi alımı başvurularının nereden, nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Birçok kişi, Ticaret Bakanlığı işçi alım başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Döner Sermaye Teşkilatı işçi alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 17:07:00 -
Döner Sermaye Teşkilatı işçi alımları ne zaman?

Döner Sermaye Teşkilatı 155 işçi alımı yapacağını açıkladı. Bunun üzerine birçok kişi başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalışacak, 45'i beden işçisi olarak görev alacak.

Döner Sermaye Teşkilatı işçi alım başvuruları ne zaman?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresi üzerinden 15-19 Şubat tarihleri arasında elektronik sistem üzerinden alınacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul görmeyecek.

15 Şubat tarihinde İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla açıklanacak. Gerekli şartları bulunduran adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini yapabilecek.

Söz konusu işçi alımlarına ilişkin kura çekilişi 25 Şubat tarihi saat 11.00'de Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle adayların salona girişi olmayacak. 

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