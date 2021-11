Döner ile ayran içenler aman dikkat! Mehmet Ali Bulut uyardı

Günlük yaşamda gıdaları tüketirken bazen farkında olarak bazen de farkında olmayarak yanlışlar yapabiliyoruz. Çoğumuz için beytinin yanında yoğurt, dönerin yanında ayran tüketmek olmazsa olmazlarımızdan. Ancak bu tüketim alışkanlığı bazı olumsuzluklarla neden olabiliyor.

Youtube kanalında konuşan yazar Mehmet Ali Bulut, besinlerin doğru tüketilmesine ilişkin konuştu.

Mehmet Ali Bulut, kırmızı et ile birlikte ayran tüketilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Bulut yaptığı açıklamada, "Vücut ne istiyor düzgün olmak istiyor. Diyelim ki et yemek, ama şuurla yemek daha farklı. Mesela et yedin yanında da ayran içilir, halbuki bu öldürücü bir şeydir. Hele bir şey içme. Onun beraberinde bir şey alma. Onun hazmı kolaydır, yoksa sadece et yemek mi? Bedüizzaman bunu şöyle anlatıyor. Vücuda rüşvet vere vere ihtilalcıları vücuda sokuyorsun. Bir lokmayı kere çiğnemek lazım. Yapmazsanız beyin vücuda ne girdiğini bilmiyor. Lokmayı bütün bütün atmak büyük sıkıntı. Mide bunu asitle çözüyor. Gıdanın doğru kullanılmaması sadece lezzetin öne çıkarılması zararlı bir durum" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru Şenel ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun yemek alışkanlıkları içerisinde özellikle etin yanında ayran veya yoğurt tüketmeyi çok severiz ama bu durum demir emilimini kısmen azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle demir içeren gıdaların süt ve süt ürünleriyle tüketilmemesine ve öğün aralarında alınımına dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.