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Sosyal Medya Dönen dolapları duyunca şaşırmayın! CHP yandaşı Jahrein neler anlattı neler
Sosyal Medya

Dönen dolapları duyunca şaşırmayın! CHP yandaşı Jahrein neler anlattı neler

Yeniakit Publisher
2023-09-14 23:49:00 - 2023-09-14 23:53:00

CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç partiye ilişkin skandal olayları anlattı.

2023 yılı seçim hezimetinden sonra CHP'yi en sert eleştirenlerden birisi de Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç oldu.

Jahrein sosyal medyadaki son yayınında da CHP'yi yerden yere vurdu.

"CHP'li belediyelerde inanılmaz torpil dönüyor." diyen Jahrein, şu ahlak dışı olayı anlattı:

Örneğin Antalya'da Muhittin Böcek'in oğlu yeni evlenmesine rağmen belediyedeki bir kişiyle karısını aldatıyor, aldattığı kişi bile Tuncelili.

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OMUT

Veeee chp NIN bir başka yüzü daha doğrusu yüzsüzlüğü.
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