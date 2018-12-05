Dondurucuda beklerler fakat...



Karnabahar yaprakları ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin. 10-12 ay kadar donmuş halde kullanılabilir

Ayşe kadın, sırık fasulyeyi yıkayın ve küçük parçalara kesin 10-13 ay donmuş halde kullanılabilir.

Bezelye ayıklayıp, yıkayın. 12 ay donmuş halde kullanılabilir.



Mantar ve kuşkonmazı da yıkayıp küçük parçalar halinde kesin 6 ilâ 9 ay arasında donmuş halde kullanılabilir

Lahana da temizlenmiş olarak 6-8 ay arasında korunabilir.

Patlıcanı yıkadıktan sonra 2 cm'lik parçalar halinde kesip dondurun.

Mısırı temizleyip koçanıyla veya tane olarak paketleyin 12 ay donmuş halde kullanılabilir.

Havucu temizleyip dilimler halinde kesip saklarsanız 12 ay dondurucudan çıkarıp kullanabilirsiniz.

Biberlerin sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın 8-10 ay dondurucuda kalabilir.

Ispanak da yıkanmış olarak 6-9 ay dondurucuda bekleyebilir.



Elma ve armutların kabuğunu soyarak dilimleyin limon suyunda bekletip sonra dondurucuya kaldırın 8-10 ay bekleyebilir.

Kayısı veya şeftaliyi ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın 4-6 ay bu halleriyle dondurucuda kalabilirler.

Çilek, ahududu, erik, kiraz, vişneyi de yıkayıp saplarını ayıkladıktan sonra dondurucuda 8-12 ay muhafaza edebilirsiniz. Fakat şunu asla unutmayın. Her sebze meyve taze iken kendisidir. Donmuştan çözüleni asla onun yerini tutamaz ve onun tadını vermez!