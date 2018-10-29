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Dondurma kızartması

Kış mevsiminde dondurma pek tüketilmemektedir. İşte dondurmanın en tatlı hali...

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
Dondurma kızartması

MALZEMELER

1 kutu Kaymaklı Dondurma

2-3 su bardağı mısır gevreği

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvıyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

KIZARTMAK İÇİN

 Bol sıvıyağ

YAPILIŞI

Dondurmadan toplar çıkarıp, dövülmüş mısır gevreğine bulayın. Dondurmaları aralıklı olarak tabağa yerleştirip, derin dondurucuda 30 dakika dinlendirin. Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Yumurta sarısı, tereyağı, sıvıyağı, un ve sütü karıştırıp, 30 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde yumurta akını mikserle kar haline getirin. Yumurta akını yumurta sarılı malzemeye ilave edip karıştırın. Dondurma toplarını derin dondurucudan alıp, hazırladığınız karışıma batırıp çıkarın. Kızgın ve bol sıvıyağda rengi dönene kadar kızartıp kağıt havlu üzerine çıkarın. Tüm dondurma toplarına aynı işlemi tekrarlayın. Sıcak olarak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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