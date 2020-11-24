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Aktüel Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
Aktüel

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:37:09 -
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısı sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi.

Donbas'ın Avdiyivka bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşi sonucu bir Ukrayna askerinin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanan askerin hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

- 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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