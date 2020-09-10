Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun anlaşması iptal

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubunun dün anlaştığı ortak denetimin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan ateşkesin doğasına aykırı ve kendi kendiyle çelişen talepler aldıkları ifade edildi.

Açıklamada Rusya'nın sürekli değişken talepleri nedeniyle tek seferlik ortak denetimin gerçekleşmeyeceğine işaret edildi.

Ukrayna tarafının, ateşkesi ihlal etmemiş olduğunun AGİT tarafından defalarca belirtilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ateşkesten kalıcı barışa ulaşmak için anlaşma maddelerine uymaya devam edebiliriz ve etmek istiyoruz." denildi.

Açıklamada Ukrayna tarafının iyi niyetle ateşkes ihlalinin olmadığını göstermek için ortak denetim teklifini kabul etmiş olduğu kaydedilirken, Rusya yanılısı ayrılıkçıların bölgesine denetim yapılması teklifinin Rusya tarafından kabul edilmemiş olduğu hatırlatıldı.

- Donbas'ta kapsamlı ateşkes

Üçlü Temas Grubu, 22 Temmuz'da, 27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun Şumi bölgesinde yeni siperler kazdığı iddiasıyla ateş açmakla tehdit etmiş, Ukrayna ordusu bunu yalanlanmıştı.

6 Eylül'de Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ilk kez ateşkes bozulmuş ve bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.

Ateşkesin bozulması üzerine gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda katılımcıların, Donbas'ın Şumi bölgesinde ortak denetim gerçekleştirmek için anlaştığı bildirilmişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.















