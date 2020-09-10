  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun anlaşması iptal
Aktüel

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun anlaşması iptal

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:02:50 -
Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun anlaşması iptal

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubunun dün anlaştığı ortak denetimin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan ateşkesin doğasına aykırı ve kendi kendiyle çelişen talepler aldıkları ifade edildi.

Açıklamada Rusya'nın sürekli değişken talepleri nedeniyle tek seferlik ortak denetimin gerçekleşmeyeceğine işaret edildi.

Ukrayna tarafının, ateşkesi ihlal etmemiş olduğunun AGİT tarafından defalarca belirtilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ateşkesten kalıcı barışa ulaşmak için anlaşma maddelerine uymaya devam edebiliriz ve etmek istiyoruz." denildi.

Açıklamada Ukrayna tarafının iyi niyetle ateşkes ihlalinin olmadığını göstermek için ortak denetim teklifini kabul etmiş olduğu kaydedilirken, Rusya yanılısı ayrılıkçıların bölgesine denetim yapılması teklifinin Rusya tarafından kabul edilmemiş olduğu hatırlatıldı.

- Donbas'ta kapsamlı ateşkes

Üçlü Temas Grubu, 22 Temmuz'da, 27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun Şumi bölgesinde yeni siperler kazdığı iddiasıyla ateş açmakla tehdit etmiş, Ukrayna ordusu bunu yalanlanmıştı.

6 Eylül'de Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ilk kez ateşkes bozulmuş ve bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.

Ateşkesin bozulması üzerine gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda katılımcıların, Donbas'ın Şumi bölgesinde ortak denetim gerçekleştirmek için anlaştığı bildirilmişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği
Gündem

‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan '..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı