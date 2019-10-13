Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!

Sosyal medyayı çok aktif kullanan, iç ve dış politikaya dair neredeyse bütün mesajlarını Twitter'dan veren ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son paylaşımda ilginç bir mesaj verdi.

"Sonu olmayan savaşlar sona ermeli"

Trump, tek cümlelik tweetinde "sonu olmayan savaşlar sona ermeli" dedi.

ABD Başkanı'nın bu tweetinin, ABD askerinin Suriye'den çekme isteğiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Günlerdir Türkiye ile ilgili mesajlar paylaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen öncesinde ve sonraki günlerde Türkiye ile ilgili de çok sayıda tweet atmıştı.