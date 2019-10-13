0553 313 94 23

Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı tek cümlelik paylaşımında "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli" ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2019 Pazar 01:20
Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!

Sosyal medyayı çok aktif kullanan, iç ve dış politikaya dair neredeyse bütün mesajlarını Twitter'dan veren ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son paylaşımda ilginç bir mesaj verdi.

"Sonu olmayan savaşlar sona ermeli"

Trump, tek cümlelik tweetinde "sonu olmayan savaşlar sona ermeli" dedi.

ABD Başkanı'nın bu tweetinin, ABD askerinin Suriye'den çekme isteğiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Günlerdir Türkiye ile ilgili mesajlar paylaşıyor 

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen öncesinde ve sonraki günlerde Türkiye ile ilgili de çok sayıda tweet atmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 01:20
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!
    1. Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!
    2. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar!..
    3. Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson..
    5. Kahvaltılık lokma nasıl yapılır?..
    6. Bir köy daha terörden temizlendi
    7. EURO 2020'de günün programı! Bugün..
    8. Keskin nişancımız YPG'li teröristi..
    9. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de..
    10. İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
    11. Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
    12. UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması
    13. Bu turşunun benzeri yok! İşte,..
    14. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye yaptırım..
    15. Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık..
    16. Fransa'dan skandal Türkiye kararı
    17. Kuyumcunun altın dolu çantası gasp..
    18. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı..
    19. Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...
    20. Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk..
    21. Ömer Çelik'ten AB'ye ve Arap..
    22. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
    23. ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var
    24. Buket Aydın'dan eleştirilere..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    26. Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı..
    27. Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye..
    28. Destici: PKK/YPG kahpece ve kalleşçe..
    29. AK Parti'den AB ve Arap Birliği'ne..
    30. 4 ilçede eğitime ara verildi...
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Teröristler şimdi de Papa’ya koştu! ‘Dua et, devlet kuralım’ sözüne Papa’dan ilginç cevap
    Teröristler şimdi de Papa’ya koştu! ‘Dua et, devlet kuralım’ sözüne Papa’dan ilginç cevap
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör sevicilere Turgut Özal tokadı
    Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör sevicilere Turgut Özal tokadı