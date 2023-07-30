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Gündem Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum
Gündem

Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum

Yeniakit Publisher
2023-07-30 11:28:00 -
Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Erie mitinginde iddianameleri, Biden ve hükümeti eleştirdi. Olay yaratan konuşmasında Trump, Joe Biden'a, "Aptal, o. çocuğu" dedi.

Donald Trump, 2016'daki zaferini kazanmasına yardımcı olan Pensilvanya'daki Erie Insurance Arena'da yeni bir miting yaptı. Mevcut hükümetteki herkesin suçlu olduğu iddia eden Trump Amerika’yı kurtarabilecek tek kişinin kendisi olduğunu savundu.

 

Trump mitingde kendisine yöneltilen iddianameleri ve suçlamaların yersiz olduğunu savunurken Biden ve ailesini suç örgütü olmakla suçladı. Başkan Joe Biden için, "ahlaksız Joe Biden", "aptal bir o. çocuğu" ve "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" gibi söylemlerde bulundu. Sansasyonel konuşmaların yapıldığı mitingde, "Biden suç ailesini tartışmayı reddediyorlar, ancak yanlış hiçbir şey yapmayan Donald Trump'ın asılsız iddianamelerini haber yapmaktan zevk alıyorlar” diyerek eski başkan Trump kendini aklamaya çalıştı.

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Yorumlar

deniz HAN

sarıların trump kızmış trump bey biden oğlununun kirli çamaşırlarını da döküver
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