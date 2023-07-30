Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum

Donald Trump, 2016'daki zaferini kazanmasına yardımcı olan Pensilvanya'daki Erie Insurance Arena'da yeni bir miting yaptı. Mevcut hükümetteki herkesin suçlu olduğu iddia eden Trump Amerika’yı kurtarabilecek tek kişinin kendisi olduğunu savundu.

Trump mitingde kendisine yöneltilen iddianameleri ve suçlamaların yersiz olduğunu savunurken Biden ve ailesini suç örgütü olmakla suçladı. Başkan Joe Biden için, "ahlaksız Joe Biden", "aptal bir o. çocuğu" ve "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" gibi söylemlerde bulundu. Sansasyonel konuşmaların yapıldığı mitingde, "Biden suç ailesini tartışmayı reddediyorlar, ancak yanlış hiçbir şey yapmayan Donald Trump'ın asılsız iddianamelerini haber yapmaktan zevk alıyorlar” diyerek eski başkan Trump kendini aklamaya çalıştı.