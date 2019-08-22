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Donald Trump'tan ilginç açıklama: Türkiye devralsın

Batı'nın kendi eliyle ortaya çıkarttığı ve aynı zamanda kendi çabalarıyla bitirdiğini iddia edip zafer süsü verdiği terör örgütü DAEŞ yeniden gündeme gelmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ tehlikesine dikkat çekip Türkiye ve Rusya'ya ilginç bir çağrıda bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Donald Trump'tan ilginç açıklama: Türkiye devralsın

ABD Başkanı,DAEŞ'in yeniden toparlanmaya başladığına dair iddiaların artması üzerine, ülkesinin örgütü yok ettiğini ancak bir noktadan sonra Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin mücadeleyi devralması gerekeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump,DAEŞ'e karşı sürdürülen savaşı başka ülkelerin devralması gerektiğini söyledi. Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump, DAEŞ'in yeniden güçlenmesinden endişe edip etmediğine yönelik soruya, "DAEŞ'i biz yüzde yüz yok ettik. Bunu rekor zamanda başardım. Ama bir noktada DAEŞ'in bulunduğu Rusya, Afganistan, İran, Irak, Türkiye gibi ülkelerin kendi mücadelelerini sürdürmeleri gerekecek. Çünkü biz bir 19 yıl daha harcamak istemiyoruz" yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerine rest çekti

Trump ayrıca, ABD'nin kontrolünde tutuklu bulunan DAEŞ''in yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti. DW Türkçe'nin aktardığına göre, Trump, "Elimizde binlerce DAEŞ mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri" dedi. Trump, ABD'nin bu kişileri 50 yıl boyunca Guantanamo'ya kapatıp masraflarına katlanmayacağını belirtti.

50 farklı ülkeden binlerce DAEŞ mensubu ve aileleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor.

Endişe ediliyor

Bir süredir DAEŞ'in yeniden güç toplamaya başladığına yönelik haberler gündemde. ABD Savunma Bakanlığı'nın son raporuna göre DAEŞ Suriye ve Irak'taki bölgesel varlığını kaybettikten sonra yeniden toparlanmaya ve saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, örgütün güç toplamaya çalıştığını kabul etse de saldırı düzenleyebilecek kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
  1. ABD
  2. Trump
  3. DAEŞ

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat14 dk önce
    Çok sinsi ve şeytanı bir düşünce. Müslümanın savaşı şeytanla ve dostlarıyladır Savaş bunun için meşru kılınmış hatta emredilmiştir İslamda savaş mücadele din Allaha has kılınıncaya (Allahın hükümleri hakim oluncaya Allaha iftira ve adaletsizlik kalkıncaya) kadar yalnız kafirle kafirleri müttefik almadan Allahın belirlediği sınırlar içinde kuranın ve peygamberin örnekliği ile şiddetli bir mücadeleyi tanımlar Bu Allahın yoludur Allah yolunda savaşanlar şehit olurlar Allahın şartlarını taşımayanlar bu yoldan dizkalifiye olur ve Allahın gadap yolunun savaşanları halini alırlarki doğru bir savaştan kaçmanın hükmü anlamaz olmak ve kalplerin mühürlenmesidir Müslümanların birbirleriyle karşılaştığı savaş mahalleri ya 2 grubun yada birinin kafir olmasıyla sonuçlanır. Bu ekseri 2 grup olacaktır Çünkü kuran ve sünnet ile müslümanı yeterli sebep olmadan öldürmenin cezası ebedi cehennemdir ve lanetlenmektir fakat cehennem tabaka tabakadır ve Allahın taraftarı olmayan şeytanın taraftarı olmaktadır. Uzaklaş Apaçık kafirlerle mücadeleyi seç.Müslümanla karşılaşacağına silahını kır evde otur Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman değildir. savaşmak adaleti sağlamak dostluk ve düşmalık yapmak dinin kendisidir din işidir yüzçeviren büyük bir zulme bulaşır ebedi cehennemlik yapan küfür suçunu işler
  • abdrhmnabdrhmn28 dk önce
    YİNE BİR DOLAPLAR ÇEVİRİYOR P.Ç ABD

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