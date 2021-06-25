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Donald Trump'a bir kötü haber daha!

ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin avukatlık lisansının, 3 Kasım seçimleriyle ilgili yanlış beyanlar nedeniyle New York’ta askıya alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 17:42:00 -
Donald Trump'a bir kötü haber daha!

New York temyiz mahkemesi tarafından alınan kararda, ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin, seçimlerin hile yoluyla çalındığına dair teorileri öne sürerek mahkemelere, kamuoyuna ve milletvekillerine yanlış açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Kararda, “Demokrasinin ayırt edici özelliği, özgür ve adil seçimlere dayanmasıdır. Seçimlerimizde bir güven kaybını kışkırtmayı amaçlayan yanlış açıklamalar ve bunun sonucunda hükümete olan güven kaybı genellikle özgür toplumun düzgün işleyişine zarar verir.” ifadesine yer verildi.

Giuliani'nin avukatları John Leventhal ve Barry Kamins, yaptıkları yazılı açıklamada, müvekkillerinin kamu için bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Sorunlar tam olarak araştırıldıktan sonra, Giuliani'nin uzun yıllar boyunca hizmet ettiği hukuk mesleğine yeniden geri getirileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

New York'ta 1994-2001 yıllarında belediye başkanlığı da yapan Giuliani, 3 Kasım seçimleri ile ilgili Trump'ın “seçimlerin çalındığı” iddiasını en fazla savunan ve bu konuda hukuki girişimlerde bulunarak mahkemeler dava açan biri olarak öne çıkmıştı.

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