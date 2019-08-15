0553 313 94 23

Donald Trump: Şi, Hong Kong sorununu isterse hızlı bir şekilde çözebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin istemesi halinde Hong Kong meselesini "hızlıca ve insani şekilde" çözebileceğini ve bu konuda görüşebileceklerini söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 07:59
Donald Trump: Şi, Hong Kong sorununu isterse hızlı bir şekilde çözebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da devam eden olaylarla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e çağrıda bulundu.

Trump, Twitter hesabından, "Çin elbette bir anlaşma yapmak istiyor, ancak önce Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler!" yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi çok iyi tanıdığını kaydeden Trump, "Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı?" ifadelerini kullandı.

Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda iki gün uçuşların durdurulmasına neden olan gösteriler yapılmış, protestocularla polis arasında çatışma çıkmasının ardından uçuşlar yeniden başlamıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
    1. Samsun'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
    2. Sancaktepe'de motosikletli trafik..
    3. Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha!
    4. Resesyon sinyali: Bir anda 800 puan indi
    5. Yerli olarak üretildi! Yeni özelliğini..
    6. Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15..
    7. Acı bilanço açıklandı: 52 ölü, 427..
    8. Brezilya başkanı Arjantin’i..
    9. Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza..
    10. Derepazarı’nda 3 bin pideli ‘Pide ve..
    11. Havaya rastgele ateş açan 3 kişi..
    12. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstanbul..
    13. 'Süper Lig'in sürpriz yapan takımı..
    14. Donald Trump: Şi, Hong Kong sorununu..
    15. Yüzde 95'i tamamlandı! bu yıl sonu..
    16. Frank Lampard: Takımımın..
    17. Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı!..
    18. Kabul etmediler: 2 milyon kişi..
    19. Rusya açıkladı: Türkiye ile ortak..
    20. Ve sevindirici haber verildi! Doğalgaz..
    21. Rest çektiler: 2 milyon kişi..
    22. Rusya duyurdu: Türkiye ile ortak yapıldı
    23. D-100 Karayolunda faciadan dönüldü
    24. 15.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı..
    26. Samandağ’da çıkan yangın kontrol..
    27. Buluşmak için randevulaştığı..
    28. Adana’da apartman dairesinde yangın
    29. Liverpool’lu taraftarların Taksim’de..
    30. Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    Büyük skandal 30 yıl sonra ortaya çıktı! Başbakan özür diledi
    Büyük skandal 30 yıl sonra ortaya çıktı! Başbakan özür diledi