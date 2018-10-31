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Donald Trump, Pittsburgh'da protestolarla karşılandı

Sinagog katliamının yaşandığı kenti ziyaret eden Amerika liderine karşı sokağa çıkan kalabalıklar, 'Başkan Nefret, eyaletimizi terk et!' sloganları attı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:25
Donald Trump, Pittsburgh'da protestolarla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, haftasonu Pennsylvania Eyaleti'nin Pittsburgh kentinde 11 kişinin öldürüldüğü sinagogu ziyaret etti.

Başkan Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kuchner da eşlik etti.

Pittsburgh sokaklarında ise yüzlerce gösteri ABD Başkanı'nı protesto etti.

Haham Jeffrey Myers tarafından karşılanan Trump, 'ABD tarihinin en çok can kaybına neden olan Yahudi karşıtı silahlı eylemi' olarak anılan saldırının yaşandığı Yaşam Ağacı (Tree of Life) sinagoguna gitti.

Trump, Pittsburgh ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Yahudi düşmanlığını kınadığını söylemişti.

Trump neden protesto edildi?

ABD Başkanı'nı eleştirenler, Trump'ın hem sosyal medyadaki hem de basın önündeki söyleminin aşırı milliyetçi beyazları ve neo-Nazi grupları cesaretlendirdiğini söylüyor.

Trump'ın özellikle Müslümanları ve göçmenleri hedef alan açıklamalarının toplumda kutuplaşmaya yol açtığını savunanlar da var.

Pittsburgh kentinden bazı Yahudi cemaati temsilcileri ile Demokrat Partili belediye başkanı Bill Peduto, Trump'ın ziyaretine karşı çıkmışlardı.

Pittsburgh Yahudi cemaati üyeleri tarafından kaleme alınan ve 70 binden fazla kişi tarafından imzalanan açık mektupta, Başkan Trump beyaz milliyetçiliğini tamamen reddetmediği sürece ziyaretinin hoş karşılanmayacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın söyleminin sinagog saldırganını cesaretlendirdiği fikri reddedilmişti.

Reuters haber ajansı Trump'ın ziyareti sırasında düzenlenen gösterilere yaklaşık 2.000 protestocunun katıldığını aktardı.

Trump sinagoga girerken çevredeki göstericiler, "Başkan Nefret, eyaletimizi terk et!" sloganı attı.

Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde ise "Duvar değil köprü yapıyoruz", "Trump, beyaz milliyetçiliğini hemen kına", "Trump'ın yalanları öldürüyor" yazılıydı.

Sinagog saldırganı kim?

Haftasonu düzenlediği saldırıda 11 kişiyi öldüren saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu açıklanmıştı.

Toplamda 29 suçlamanın yöneltildiği Bowers, tutuklu olarak yargılanıyor.

Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkan Bowers, eyaletten kendisini savunacak bir avukat istemişti.

Davanın ikinci duruşmasının 1 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:25
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