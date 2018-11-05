Donald Trump: Bombalarımız değil Suudiler öldürüyor

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırıya ABD'nin verdiği destek kendi başkanlığı döneminde tırmansa da, Donald Trump, ABD'nin katliamlardaki sorumluluğunu kabule yanaşmıyor.

Pazar günü Axios'a röportaj veren Trump, Suud'un 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Dhahyan'da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40'ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington'ın suçu olmadığını savundu.

Katliam yerinde Amerikan Lockheed Martin üretimi 227 kiloluluk lazer güdümlü MK 82 bombasının parçalarının bulunması karşısında "Temelde silahı nasıl kullanacağını bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor, bu da korkunç bir şey" değerlendirmesini yapan Trump, sosyal medyada çok yoğun paylaşılan bombardıman görüntüsünü de 'korku şovu' diye niteledi:

"Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur."