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Donacağız! Çiftçi ve seracılara uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer yer kar yağışı, genellikle sağanak yağış devam ediyor. Yapılan uyarıda Marmara ve Ege bölgelerinde yaşanacak don olayından dolayı çiftçi ve seracıların önlem alması gerektiği bildirildi

26 Mart 2019 Salı 06:34
Donacağız! Çiftçi ve seracılara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ile Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 1°C, 15°C
Az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 12°C
Az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 06:34
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Şanlıurfa
  4. Tunceli
  5. Muş
  6. Kars
  7. Erzurum
  8. Elazığ
  9. Bingöl
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