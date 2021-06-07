Domatesli taze fasulye nasıl yapılır? Domatesli taze fasulye tam ölçülü
Kolay taze fasulye tarifi | Yaz aylarının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan taze fasulyeyi en leziz şekilde pişirmek isteyenler, ‘Domatesli taze fasulye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, domatesli taze fasulye nasıl yapılır?
Domatesli taze fasulyeye kim ‘hayır’ diyebilir. İşte, tam ölçülü leziz taze fasulye tarifi…
Domatesli taze fasulye tam ölçülü tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- Yarım kilo taze fasulye
- 2 adet domates
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 1 su bardağı sıcak su
- Zeytinyağı
- Tuz
Domatesli taze fasulye nasıl yapılır?
Öncelikle fasulyeyi yıkayıp kılçıklarını temizleyin.
Soğanı yemeklik doğrayıp az yağda kavurun.
Soğanın ardından küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin.
Ardından fasulyeyi ve salçayı ekleyin.
Birkaç dakika kavurduktan sonra su ve tuzu ekleyin.
Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve yemeği pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.